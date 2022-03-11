مستجدات كورونا.. انخفاض في الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. واستقرار منحنى الوفيات وارتفاع حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، اليوم (الجمعة)، انخفاضًا طفيفًا في عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة بيوم أمس (الخميس)، حيث بلغت 178 حالة، ليبلغ إجماليها 748489 حالة.
كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس سجلت ارتفاعًا، إذ بلغت 375 حالة، كما انخفضت الحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 330 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 730036 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 9015 حالة.
وفق “أخبار 24”.