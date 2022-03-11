بالفيديو والصور.. أمير جازان يشهد حفل أهالي جزر فرسان ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية

شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، حفل أهالي محافظة فرسان المقام على شرف الزيارة التي يقوم بها للمحافظة.
وحضر الحفل الذي أقيم مساء أمس بساحة الاحتفالات، وفد من مجلس الشورى، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري، وجمع من أعيان وأهالي المحافظة، وقد كرّم الأمير خلال الحفل عدداً من المتميزات من الطالبات والموظفات بالمحافظة.
وكان الأمير قد تفقد خلال الزيارة عددًا من المشروعات السياحية والتنموية بالمحافظة، شملت مشروع إسكان حي الشاطئ، ومشروع الإسكان بقرية قماح الجاري تنفيذهما بالمحافظة، ومشروع شاطئ البطن السياحي، ومشروع شاطئ الفقوة. وفق “أخبار 24”.
والتقى الأمير محمد بن ناصر بمشايخ وأهالي جزر فرسان، واطلع على احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية والمراكز التنموية، حيث وجه بسرعة إنجاز المشاريع التنموية المختلفة لخدمة الأهالي.
#فيديو ||
سمو #أمير_منطقة_جازان يشرّف حفل أهالي محافظة #جزر_فرسان بحضور وفد أعضاء #مجلس_الشورى ..#جازان @jazangov @ShuraCouncil_SA pic.twitter.com/KgoZuFr6qV
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) March 10, 2022
#فيديو ||
سمو الأمير #محمد_بن_ناصر ، يلتقي بمشايخ وأهالي محافظة #جزر_فرسان ،
ويطلع سموه على احتياجات المحافظة والمراكز التنموية .. @jazangov pic.twitter.com/F0GFfKMND7
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) March 10, 2022