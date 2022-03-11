نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالفيديو والصور.. أمير جازان يشهد حفل أهالي جزر فرسان ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية
11/03/2022   5:41 م

بالفيديو والصور.. أمير جازان يشهد حفل أهالي جزر فرسان ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية

+ = -
846

شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، حفل أهالي محافظة فرسان المقام على شرف الزيارة التي يقوم بها للمحافظة.

وحضر الحفل الذي أقيم مساء أمس بساحة الاحتفالات، وفد من مجلس الشورى، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري، وجمع من أعيان وأهالي المحافظة، وقد كرّم الأمير خلال الحفل عدداً من المتميزات من الطالبات والموظفات بالمحافظة.

وكان الأمير قد تفقد خلال الزيارة عددًا من المشروعات السياحية والتنموية بالمحافظة، شملت مشروع إسكان حي الشاطئ، ومشروع الإسكان بقرية قماح الجاري تنفيذهما بالمحافظة، ومشروع شاطئ البطن السياحي، ومشروع شاطئ الفقوة. وفق “أخبار 24”.

والتقى الأمير محمد بن ناصر بمشايخ وأهالي جزر فرسان، واطلع على احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية والمراكز التنموية، حيث وجه بسرعة إنجاز المشاريع التنموية المختلفة لخدمة الأهالي.

بالفيديو والصور.. أمير جازان يشهد حفل أهالي جزر فرسان ويتفقد عدداً من المشروعات التنموية

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202254.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.