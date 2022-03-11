أكبر احتراق وأبعد مسافة لمدفع بشري و7 في موسم الرياض.. أبرز 11 رقماً قياسياً سجلتها المملكة في موسوعة “غينيس”

استعرضت الهيئة العامة للترفيه أبرز ما حققته المملكة من أرقام قياسية، دخلت بها في موسوعة غينيس العالمية، منها 7 أرقام تحققت في موسم الرياض.
وضمت قائمة الأرقام القياسية التي تحققت في هذا الشأن أكبر احتراق متزامن لإطار السيارة في سبتمبر 2017، وأكبر عرض للألعاب النارية في عدة مدن في سبتمبر 2018، وأكبر حديقة مائية في أكتوبر 2018.
وسجلت المملكة رقمًا قياسيًّا في سبتمبر 2019 عن أكبر عرض خلاَّب للألعاب النارية، كما شهد العام ذاته في شهر نوفمبر تسجيل المملكة رقمين آخرين، هما أكبر عجلة دوارة وأبعد مسافة لمدفع بشري، في حين سجلت في العام الماضي أرقامًا قياسية أخرى. وفق “أخبار 24”.
وكانت هذه الأرقام بشأن أكبر سيارة فورمولا1 بقطع الليغو، وأطول لعبة تزحلق عملاقة، وأكثر لعبة تزحلق عملاقة في عدد المسارات، بينما سجلت في العام الحالي رقمين قياسيين هما أول حدث في العالم يقدم 5 شخصيات بتقنية الهولوجرام في عرض واحد، أوكبر طابع بريدي في العالم.
11 رقم قياسي تم تسجيله في موسوعة غينيس العالمية، منها 7 أرقام تم تحقيقها في #موسم_الرياض .. واللي جاي أكثر 🇸🇦❤️
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 10, 2022