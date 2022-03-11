“العميل الخفي”.. مختص سري لتقييم الأداء ورفع إنتاجية الموظفين في العاصمة المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، إطلاق مهمة “العميل الخفي” التي تهدف لرفع إنتاجية الموظف وتحسين جودة الأداء.
وأوضحت الأمانة أن “العميل الخفي” سيعمل على تقييم الأداء والمهارات والأخلاقيات المهنية لمنسوبي الجهاز المعنيّ، بهدف تحقيق تقييم صادق وواقعي لما هو عليه الموظف والإدارة من الانضباط؛ فيما يتصل بجودة الأداء، وحسن التعامل، وسرعة الإنجاز.
وقال الوكيل للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، إن إطلاق “العميل الخفي” يأتي ضمن الأعمال المحفزة لرفع الإنتاجية، وتقديم خدمة مميزة للعملاء في الأمانة وجميع البلديات الفرعية والمرتبطة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح مدير عام تجربة العميل المهندس وائل حلواني، أنه تم تشكيل فريق متخصص للقيام بهذه المهمة يعمل وفق معايير وضوابط محددة منها جودة الأسلوب، وفهم الموظف لمهامه وسرعة الأداء، مبيناً أن الزيارات والاتصالات الهاتفية تتم بشكل عشوائي وفي أوقات وبطرق مختلفة على جميع منافذ الخدمة.