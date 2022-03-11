نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ضمن رحلة التحول الرقمي.. “الحكومة الرقمية” تطلق برنامج “صدف” وهذه فوائده
11/03/2022   10:45 م

ضمن رحلة التحول الرقمي.. “الحكومة الرقمية” تطلق برنامج “صدف” وهذه فوائده

+ = -
677

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية ضمن رحلة التحول الرقمي برنامج “صدف” لتطوير أدوات رقمية تدعم حوكمة عمليات المشتريات الرقمية، وتعزز الاستثمار الرقمي.

وأوضحت الهيئة أن برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية “صدف” يعنى بتمكين منظومة الحكومة الرقمية من تعزيز فعالية وكفاءة التخطيط المالي والمشتريات والاستثمار الحكومي الرقمي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، ورفع جودة أعمال موردي ومشغلي خدمات الحكومة الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتعزيز محتواه، وكذلك تحقيق الاقتصاد الرقمي المستخدم، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية وتجنب الازدواجية بالمشاريع، وتعزيز المشتريات الحكومية الرقمية ورفع كفاءة التنفيذ.

وبيّنت أن الأثر المعني من البرنامج يكمن في زيادة نسبة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بنسبة 70%، وتحول نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72%، إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية الرقمية بمقدار 1%، وزيادة مساهمة الحكومة الرقمية في الاقتصاد الرقمي بـ1.6%. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن فوائده تتمثل في الاستفادة من التحليلات التفصيلية والتنبؤية لدعم عمليات تخطيط وتنفيذ مشتريات الحكومة الرقمية، وتعظيم الاستثمار وفرص المحتوى المحلي ضمن قطاع الحكومة الرقمية، وتنسيق ومراجعة ميزانياتها، وأخيراً بناء نموذج تشغيلي للمشتريات الرقمية وفقاً لأفضل الممارسات.

ضمن رحلة التحول الرقمي.. “الحكومة الرقمية” تطلق برنامج “صدف” وهذه فوائده

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202300.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.