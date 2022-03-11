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جديد المحليات > بالفيديو.. “النقل” و”المرور” يعلنان بدء صيانة طريق خادم الحرمين بالشرقية.. وهذه المسارات البديلة
11/03/2022   10:45 م

بالفيديو.. “النقل” و”المرور” يعلنان بدء صيانة طريق خادم الحرمين بالشرقية.. وهذه المسارات البديلة

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أعلن فرع وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية عن البدء بأعمال صيانة طريق خادم الحرمين الشريفين مع إضافة مسار رابع من مجمع الكباري حتى تقاطع طريق الملك سعود، وذلك اعتباراً من يوم غد السبت.

وأوضحا اليوم (الجمعة) أن التنفيذ سيكون على 3 مراحل، الأولى ستكون من مجمع الكباري حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد وتستغرق 14 يوما، وسيكون العمل بإغلاق جزئي بمسارين، وتوزيع الحركة على طريق الملك عبد العزيز باتجاه طريق الأمير محمد بن فهد.

وأضافا أن المرحلة الثانية ستبدأ من تقاطع كبري الأمير محمد بن فهد حتى تقاطع كبري الملك سعود وتستغرق مدة 8 أيام، وعند العمل في الجانب الأيمن من الطريق سيتم إغلاق مداخل كبري الأمير محمد بن فهد باتجاه الخبر وإدخال مدخل كبري طريق الملك سعود. وفق “أخبار 24”.

وأشارا إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ من كبري الأمير محمد بن فهد حتى تقاطع مجمع الكباري وتستغرق 24 يوما، وعند العمل في الجانب الأيمن توزع الحركة على طريق الأمير محمد بن فهد وطريق الأمير سلطان.

بالفيديو.. “النقل” و”المرور” يعلنان بدء صيانة طريق خادم الحرمين بالشرقية.. وهذه المسارات البديلة

جديد المحليات
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