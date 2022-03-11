زوج معلمة صامطة المتوفاة يُحقق أمنيتها الأخيرة.. ومدير تعليم جازان ينعاها

حقق زوج معلمة روضة صامطة المتوفاة إثر حـادث مروري مطلع الأسبوع قبل أن توصل هداياها لطلابها أمنيتها بتقديم الهدايا للطلاب بعد أن كتب عليها عبارات مؤثرة تبارك لهم فيها بالنجاح وترجو لهم مزيدا من التفوق في مسيرتهم الدراسية وتطلب منهم ألا ينسوها من الدعاء.
وأوضحت مصادر لـ”اخبار 24″ أن زوج المعلمة غصون النجمي معلم، كما أنها أم لأربعة أطفال بين سن الحادية عشرة والعامين وأراد زوجها أن يحقق لها آخر أمنيتها بإسعاد طلابها وطالباتها بعد أن فارقت الحياة وهي تحمل هداياهم بالحب لهم وزرع بذرة العطاء في مستقبل حياتهم.
من جانب آخر نعى مدير إدارة تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي الراحلة بقوله إنها رحلت ولكنّ عطاءها امتد بعد وفاتها وهي تحمل هدايا طالبتها، كانت نِعم المربية الفاضلة، وسيبقى أثرها الجميل.
وكانت الجموع الغفيرة قد شيعت جثمان المعلمة بمحافظة صامطة كما وجدت الحادثة تفاعلا كبيرا من أفراد المجتمع ومواقع التواصل التي نعت المعلمة واصفين وفاتها بالفاجعة وهي تحمل هداياها للطلاب.