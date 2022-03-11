غداً.. إقامة التصفيات الأخيرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم على مستوى مكة المكرمة

تنطلق غدا (السبت)، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة التصفيات الأخيرة على مستوى المنطقة في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ23.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري أن عدد المتسابقين الذين يمثلون المنطقة من البنين والبنات 16، وذلك في مختلف فروع المسابقة التي ستكون في ستة فروع، مبيناً أن فرع القراءات هو أعلى فرع للمسابقة حيث يشمل حفظ القرآن كاملاً مع حُسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المسابقة تحفز الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.