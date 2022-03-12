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جديد المناطق > مُجسّم ميدان الملك عبدالعزيز.. مَعْـلم بارز وأيقونة رفحاء (صور)
12/03/2022   7:15 ص

مُجسّم ميدان الملك عبدالعزيز.. مَعْـلم بارز وأيقونة رفحاء (صور)

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يعد المُجسّم المعماري الفني في ميدان الملك عبد العزيز بمحافظة رفحاء علامة بارزة وأيقونة المحافظة، وأحد أبرز المعالم الفنية الجمالية التي تتميز بها، ويجذب انتباه الزائرين والعابرين عبر طريق الشمال الدولي.

ويبلغ ارتفاع المجسم 14 متراً، ويقع على مساحة 107 أمتار مربعة، فيما يغطي الميدان مساحة قدرها 12.7 ألف متر مربع على مدخل المحافظة الغربي على طريق الشمال الدولي المار بالمحافظة يتوسطه المَعْلم المعماري الفني.

ويحيط بالميدان عددٌ من السواري التي تحمل العلم الوطني، إلى جانب 4 أبراج بارتفاع 25 مترا، كل برج يحمل 8 كشافات، بالإضافة إلى 8 أعمدة إنارة تجميلية بارتفاع 15 متراً، كل عمود يحمل 4 فوانيس، و16 كشافاً أرضياً، لتضفي لمسة جمالية للميدان والمَعْلم.

مُجسّم ميدان الملك عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.

مُجسّم ميدان الملك عبدالعزيز.. مَعْـلم بارز وأيقونة رفحاء (صور)

جديد المناطق
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