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جديد المحليات > مع موجات الغبار.. “الصحة” تنصح مرضى الربو بزيارة الطبيب فوراً في هذه الحالة
12/03/2022   7:14 ص

مع موجات الغبار.. “الصحة” تنصح مرضى الربو بزيارة الطبيب فوراً في هذه الحالة

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نصحت وزارة الصحة مرضى الربو بزيارة الطبيب على الفور، وذلك عند استمرار أعراض الربو أو زيادة حدتها بسبب موجات الغبار التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن أعراض نوبات الربو تتمثل في الكحة أو السعال المتكرر، وصعوبة أو ضيق في التنفس، وصفير “أزيز” أثناء التنفس، وكذلك ضيق أو ألم في الصدر، واضطراب النوم بسبب ضيق التنفس.

وأضافت أن أعراض الربو الحادة تضم تكرار الأعراض السابقة وازديادها سوءاً، وتكرار الحاجة إلى استخدام البخاخ الإسعافي دون استفادة واضحة منها، إضافة إلى صعوبة الكلام بسبب ضيق التنفس، وعدم القدرة على القيام بأي أنشطة بدنية ولو كانت بسيطة.

أعراض نوبة الربو

وفق “أخبار 24”.

مع موجات الغبار.. “الصحة” تنصح مرضى الربو بزيارة الطبيب فوراً في هذه الحالة

جديد المحليات
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