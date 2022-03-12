“الجوازات” توضح اشتراطات سفر المُقيمين خلال رحلاتهم المؤقتة إلى الخارج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المُقيمين خلال الرحلات الخاصة بهم إلى خارج المملكة قبل العودة مجدداً.
وبيّنت الجوازات، أنه يمكن للمُقيم السفر للخارج مع ضرورة وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية والالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت مؤخراً تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة، وبينها التأكد من تلقي المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية. وفق “أخبار 24”.