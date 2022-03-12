طقس اليوم.. انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على عدة مناطق بينها الرياض مصحوباً برياح نشطة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) في مختلف مناطق المملكة، وكذلك حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر والخليج العربي.
وتوقع التقرير، أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، على أن يمتد هذا الانخفاض ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية وحائل والقصيم والرياض.
ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.