“السديس” يُجري اتصالاً هاتفياً بمفتي المملكة للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
واطلع مفتي المملكة على الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين من جميع الجهات المشارِكة في خدمة ضيوف الرحمن وخطة شؤون الحرمين لموسم شهر رمضان المبارك والمُعدَّة بالتزامن مع رفع الإجراءات الاحترازية، وأبرز الإمكانات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة لتجويد المنظومة الخدمية.
وأشاد بالدعم السخي من قيادة المملكة واهتمام ولاة الأمر بكل ما من شأنه تسهيل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن خطط وبرامج ومبادرات الرئاسة تعمل على توفير بيئة تعبُّدية صحية مراعية لكل معايير الجودة الخدمية العالمية.
اطمأن فيه على صحته؛ الرئيس العام يجري اتصالاً هاتفياً مع سماحة مفتي عام المملكة#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/AIXNpbw8Dp
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 11, 2022
وفق “أخبار 24”.