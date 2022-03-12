خبراء طقس: الكتلة الربيعية الباردة تتربع فوق المناطق الشمالية والوسطى.. وأجواء معتدلة على بقية المناطق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، إن الكتلة الربيعية الباردة تتربع الآن فوق المناطق الشمالية والوسطى نسبيًّا.
وأضاف المسند أن ذروة الكتلة الربيعية ستكون في يومي الأربعاء والخميس القادمين في المناطق الشمالية، ويومي الخميس والجمعة في بقية المناطق على وجه التقريب.
من جهته، أشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إلى أنه من المتوقع أن تسود اليوم (السبت) أجواء باردة على المناطق الشمالية، وتميل للبرودة على المناطق الوسطى، ومعتدلة في بقية المناطق، بينما ستكون السماء غائمة جزئيًّا على المناطق الشمالية وعلى شمال المناطق الوسطى، ويتوقع هطول أمطار متفاوتة على شمال الوسطى والشرقية وشرق مرتفعاتها. وفق “أخبار 24”.