أظهرت بيانات وزارة الصحة استمرار الانخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 135 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 43 حالة عن يوم أمس.
ولاتزال الحالات الحرجة جراء مرض كوفيد 19 في منحناها التنازلي، بعدما غادرت 21 حالة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 313 حالة.
وتسجل حالات الشفاء من الفيروس أرقاماً مرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، إذ تعافى 317 شخصاً من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 730355 حالة، من أصل 748624 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
في الأثناء تبعى معدلات الوفاة جراء الفيروس مستقرة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9017 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.