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جديد المحليات > باستخدام التقنيات الحديثة للمرة الأولى.. “الإحصاء” تعلن إتمام مرحلة تحديث العناوين لـتعداد السعودية 2022
12/03/2022   8:02 م

باستخدام التقنيات الحديثة للمرة الأولى.. “الإحصاء” تعلن إتمام مرحلة تحديث العناوين لـتعداد السعودية 2022

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الانتهاء من مرحلة تحديث العناوين للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م، التي انطلقت أعمالها في 26 يناير2022م الماضي، واختتمت أعمالها يوم 10 مارس 2022م.

ويعد “تحديث العناوين” مرحلة تحضيرية مهمة وخطوة أساسية في أعمال التعداد، وحصر فيها جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة، وترقيمها وربطها بهوية رب الأسرة وجمع بيانات مبدئية عن عدد الأسر وأفرادها من خلال أكثر من 14 ألف باحث ميداني.

ونوهت الهيئة بالتعاون الكبير الذي لاقته من المواطنين والمقيمين خلال إتمام الباحث الميداني لأعماله، معربةً عن شكرها وتقديرها لهم ولجميع العاملين في مشروع التعداد، مبينةً أنهم لم يدخروا جهداً وأدوا مهامهم بكل مهنية واحترافية.

وبينت أنه يتم تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في “تعداد السعودية 2022م” لضمان تحقيق مستهدفات التعداد، حيث تم وللمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لضمان شمولية تغطية التعداد للوحدات السكنية في المملكة كافة.

وأشارت إلى أنه تم تزويد الباحث الميداني بأجهزة لوحية لضمان أتمتة عملية جمع البيانات من أرباب الأسر وزيادة دقة وسرعة العمل.
وأوضحت الهيئة أن مرحلة العد الفعلي ستبدأ في 10 مايو المقبل، ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في التعداد من خلال خيار العد الذاتي، الذي يتيح لأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بشكل إلكتروني، أو عن طريق زيارة الباحث الميداني للوحدات السكنية في المملكة”. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن المشاركة في التعداد فرصة كبيرة لجميع سكان المملكة من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تحقيق “رؤية السعودية 2030″، والمشاركة في الإعداد لمستقبل أفضل لكل من يعيش في مملكتنا الحبيبة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على أن يكون مساء يوم الإثنين 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني؛ للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ /2022م.

باستخدام التقنيات الحديثة للمرة الأولى.. “الإحصاء” تعلن إتمام مرحلة تحديث العناوين لـتعداد السعودية 2022

جديد المحليات
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