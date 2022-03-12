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جديد المحليات > هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تزرع 200 شجرة طلح في حرة الحرة
12/03/2022   8:02 م

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تزرع 200 شجرة طلح في حرة الحرة

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زرعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية وبالتعاون مع رابطة سدر الجوف الخضراء 200 شتلة في حرة الحرة شمال غرب المملكة، وذلك ضمن حملة “ننثرها لغد أخضر”.

وجرى زراعة 200 شتلة من شجرة الطلح الذي تشتهر به شمال المملكة، بقيادة فريق الرابطة التطوعي في طبرجل، وبمشاركة 14 متطوعاً في الحملة، فيما قدمت المحمية الملكية الشكر للرابطة والمتطوعين المشاركين فيها.

وتهدف حملة “ننثرها لغد أخضر” إلى تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر زيادة الغطاء النباتي. وفق “أخبار 24”.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تزرع 200 شجرة طلح في حرة الحرة

جديد المحليات
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