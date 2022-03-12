“الزكاة والضريبة والجمارك” تطور عددًا من خدمات ضريبة التصرفات العقارية

طوّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منصة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من الهيئة للمكلفين، وتسهيل إنجازها بشكل ذاتي وسريع.
وتُقدم المنصة بعد التطوير العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، أبرزها خدمة طلب تسجيل عقار جديد، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل أو توثيق العقد، كما تتيح الخدمة معرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه لضريبة التصرفات العقارية.
وتوفر المنصة خدمة تحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، وكذلك التحقق من طلب تسجيل العقار، حيث يمكن للمكلف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد، إضافة إلى خدمة إلغاء طلب تسجيل العقار، بحيث يمكن للمكلف إلغاء طلب تسجيل العقار في خدمة ضريبة التصرفات العقارية واسترداد مبلغ الضريبة في حال تم السداد مسبقًا. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة جميع المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة عبر منصة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني بالضغط على الرابط، والتعرف على كل ما يهم المكلفين في هذا المجال.