مستجدات “كورونا”.. استمرار انخفاض الحالات الحرجة واستقرار الإصابات الجديدة وارتفاع وحالات التعافي

أظهر منحنى الإصابات بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً مسجلاً 145 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 10 حالات عن يوم أمس.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 5 حالات العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الأن 308 حالات.
وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 335 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 730690 حالات من أصل 748769 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9018 حالة وفاة.