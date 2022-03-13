“الإنذار المبكر” ينبه برياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من المناطق تستمر حتى الـ5 مساءً

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية وعوالق ترابية في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
وأبان أن أجزاء كبيرة من منطقتي حائل والشرقية، ستشهد عوالق ترابية، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ1 ظهراً.
وأضاف أن محافظات الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وتشهد أجزاء كبيرة من منطقة القصيم أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.