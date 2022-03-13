نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمديرية السجون
13/03/2022   1:46 م

إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمديرية السجون

+ = -
846

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للسجون على رتبة “جندي” للكادر النسائي.

وأوضحت المديرية العامة للسجون أنه يجب على المتقدمات المقبولات الحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالرياض (مركز القدرات النسائي- الدخول من البوابة الغربية) الساعة السابعة صباحاً مع إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأبانت أنه يشترط التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمامة) والتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يسمح الدخول لمقر لجنة القبول فقط للمتقدمات المقبولات مبدئيا ولن يسمح بدخول أي مرافق أو مرافقه معها. وفق “أخبار 24”.

ويمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والمستندات المطلوبة عند استكمال الإجراءات والمقابلة الشخصية من خلال الرابط.

إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمديرية السجون

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885202450.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.