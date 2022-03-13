تعليق “سييرا” بعد خسارة الطائي أمام الأهلي بثلاثية

علق المدير الفني لفريق الطائي، التشيلي خوسيه سييرا، على الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-3، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سييرا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “كنا نعلم أن اللقاء صعب، وقدمنا مباراة ممتازة حتى تسجيلنا الهدف وبعد ذلك فقدنا التركيز، ونجح الأهلي في العودة، والفوز بالنقاط الثلاث”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “الأهلي فريق كبير، ومتى ما فقدت التركيز أمامه فإنك ستدفع الثمن، وهو ما حدث في المباراة”.
وأتم مدرب الطائي: “انتظرنا 6 مباريات، ونحتاج فيها إلى انتصارين حتى نضمن البقاء”.