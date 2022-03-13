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رياضة > إعلامي يسخر من إصابات لاعبي النصر بالاستعانة بـ”خوذة أمريكية”
13/03/2022   1:46 م

إعلامي يسخر من إصابات لاعبي النصر بالاستعانة بـ”خوذة أمريكية”

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سخر الإعلامي الرياضي، صالح الطريقي، من تعرض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى الإصابات خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف نادي النصر، عن إصابة لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بكسر في عظمة الأنف بالإضافة لكدمة في الوجه، خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق، والتي تعادل فيها بثنائية لمثلها ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري المحترفين.

ونشر صالح الطريقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لـ”خوذة أمريكية”، كشف خلالها أنها طريقة لحماية رؤوس لاعبي النصر من الإصابات، قائلا: “هدية من صديقي الأمريكي للاعبي النصر، كحل نهائي”. وفق “أخبار 24”.

ورد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، سعود الصرامي، على تغريدة الطريقي، موضحا عبر حسابه على “تويتر”: “بعد أن تكرر ضرب رؤوس نجوم النصر من أقدام لاعبي الفرق المنافسة، وسط تساهل حكام المباريات، أنسلمو مع سالم الدوسري، ووليد عبد الله مع فهد المولد، وجلال الدين مع سنوسي هوساوي”.

وتابع “الصرامي”: “قدم الكاتب الكبير صالح الطريقي مقترحًا مقنعًا، بأن يضع لاعبو النصر هذا الساتر على رؤوسهم”.

إعلامي يسخر من إصابات لاعبي النصر بالاستعانة بـ”خوذة أمريكية”

رياضة
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