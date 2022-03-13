الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم (الأحد)، وفاة الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سيُصلى عليها غداً (الإثنين) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:
“انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الإثنين الموافق 11 / 8 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.