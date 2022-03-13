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13/03/2022   4:45 م

“التجارة”: إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات في سجل تجاري واحد بنفس المنطقة

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كشفت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، عن إتاحة إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، كما كان معمول به سابقاً.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات لم تعد بحاجة لإصدار سجلات تجارية مستقلة لأنشطة مثل البيع بالجملة للعطور، وصناعة قطع وأجزاء غيار السيارات، وزراعة نباتات الزينة والشتلات وغيرها من الأنشطة، حيث يمكن جمع كل هذه الأنشطة في سجل تجاري واحد في المنطقة الواحدة.

وأبانت أنها تهدف من هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة العمل التجاري، وتعزيز الشفافية والموثوقية، وتحسين البيئة التجارية، وتخفيف الأعباء المادية على المنشآت التجارية، من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد لمجموعة من الأنشطة المتنوعة.

وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات في سجل تجاري واحد بنفس المنطقة

جديد المحليات
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