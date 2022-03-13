رفع تسعيرة “الليموزين” داخل المدن.. و10 ريالات الحد الأدنى للمشوار

أجرت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على تعرفة استخدام سيارات الأجرة العامة، داخل المدن، حيث بلغ الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة؛ مبلغ 10 ريالات.
وتضمنت التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 4 ركاب، رفع السعر الافتتاحي لبداية الخدمة من 5.5 إلى 6.4 ريال، ورفع المسافة لكل كيلومتر من 1.8 ريال إلى 2.1 ريال، إلى جانب تعديل تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة؛ لترتفع من 0.8 ريال إلى 0.9 ريال.
وشمل التعديل؛ التسعيرة الخاصة بمركبات الأجرة سعة 5 ركاب كحد أعلى، ليرتفع سعر بداية الخدمة “المبلغ الافتتاحي” من 6 إلى 7.3 ريال، وتعديل تكلفة المسافة لكل كيلومتر من ريالين إلى 2.4 ريال، وتعديل كلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة لتصبح 1.1 ريال بدلاً من 0.9 ريال. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتصل بسيارات الأجرة (سعة 5 ركاب فأعلى)، فقد تضمن التعديل أن يكون سعر بداية الخدمة 7.3 ريال بدلا من 6 ريالات، أما تكلفة المسافة لكل كيلومتر فأصبحت 2.4 ريال بدلا من ريالين، فيما ارتفعت تكلفة الانتظار لكل دقيقة إلى 1.1 ريال بدلا من 0.9 ريال.