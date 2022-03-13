سهم “السعودية للكهرباء” يسجل أعلى سعر منذ 2006

سجل سهم الشركة “السعودية للكهرباء”، المدرج ضمن قطاع “المرافق العامة” بالسوق السعودي، في جلسة اليوم (الأحد)، أعلى سعر منذ 2006 أي منذ 16 عاما، عند 30.50 ريال.
ويتداول سهم الشركة خلال جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 2% وسط تداولات بلغت حتى الآن نحو 2.3 مليون سهم.
وتأسست الشركة السعودية للكهرباء في عام 2000، وتعمل الشركة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة من خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً. وفق “أخبار 24”.
وقامت الشركة بزيادة رأس مالها مرتين عن طريق توزيع أسهم منحة على المساهمين ليصل إلى 41.7 مليار ريال، ويعد صندوق الاستثمارات العامة المالك الأكبر في الشركة بنسبة 74.3%.