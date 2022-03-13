مصادر: “المدينة الطبية” بجامعة الملك سعود تحول وصفات الأدوية غير المتوفرة إلى برنامج وصفتي

أكد مصدر أن المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، فعّلت نظام “وصفتي” في مستشفياتها، وذلك لتقديم جميع الخدمات الطبية المميزة لمراجعيها.
وأوضحت المصادر لـ” أخبار 24″ أن المدينة الطبية ستقوم بتحويل وصفات الأدوية المكتوبة للمرضى وليست موجودة حاليًا في مخزونها إلى برنامج وصفتي، بحيث تصل رسالة للمريض تمكنه من الحصول على أدويته من أي صيدلية مجتمعية مشتركة في البرنامج مع وصفتي.
وأضافت أن الأطباء لن يقوموا بأي إجراء بهذا الخصوص، حيث ستقوم الصيدليات في المدينة الطبية بتحويل وصفات الأدوية ذات الأرصدة الصفرية بشكل مباشر لبرنامج وصفتي وتوجيه المريض.
وبيّنت أن خدمات الصيدلية تعمل بشكل مباشر مع برنامج وصفتي؛ لزيادة أصناف الأدوية المشمولة في دستور وصفتي وخدمة أكبر شريحة ممكنة من مراجعي المدينة الطبية.