4 أساليب يتبعها المحتالون لانتحال صفة موظفين بالبنك المركزي.. احذر منها

حذر البنك المركزي من التجاوب مع أي اتصال يدعي أنه من البنك، ويطلب من العملاء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية.
وأوضح البنك الطرق التي يلجأ إليها البعض لانتحال صفة البنك المركزي للقيام بعمليات الاحتيال المالي، وأبرزها التواصل الهاتفي أو النصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعاء المنتحل أنه يعمل لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أنه أيضا يتم إنشاء مواقع إلكترونية مزورة تحمل اسم وشعار البنك المركزي، وكذلك استخدام برمجيات لإخفاء الأرقام الحقيقية المتصل منها وإظهار رقم البنك المركزي، وادعاء وجود مبالغ مالية أو ودائع مستحقة للعميل لدى البنك المركزي.
ولفت إلى أن هذه الممارسات الاحتيالية تهدف إلى إقناع العميل بصدقها والحصول على بياناته السرية كبيانات حساباته وبطاقاته المصرفية، للتمكن من الوصول إلى حسابه المصرفي وسرقة أمواله. وفق “أخبار 24”.
وأكد البنك أنه لا يطلب من الأفراد الإفصاح عن بيانات حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية وأرقامهم السرية، ولا يجوز لأي جهة أو شخص الحصول على البيانات السرية أو الاطلاع عليها.
وشدد على أنه لا يستخدم رقم “مركز الاتصال”، للتواصل مع العملاء، حيث إن هذا الرقم مخصص لتلقي المكالمات فقط.