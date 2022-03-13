قدمت وزارة الصحة نصائح بشأن 7 من أكثر الأغذية استهلاكًا وسط المجتمع، مبينة أنه يمكن استبدالها بأطعمة أخرى صحية ولذيذة.
وأكدت الوزارة أهمية أن يعمد الجميع إلى تحويل نوعية الأطعمة التي يتناولونها إلى أطعمة أكثر صحية، مشيرة إلى أنه يمكن استبدال الأطعمة المقلية بالأخرى المشوية، والاستعاضة عن رقائق البطاطس بالمكسرات المملحة.
وأضافت أنه يمكن للشخص الاستغناء عن إضافة السكر للمشروبات بإضافة ملعقة صغيرة من العسل، والتوقف عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بمياه فواكه فوارة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن البطاطس المقلية قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون؛ لذا يمكن الاستعاضة عنها بجزر أو بطاطس حلوة مخبوزة بالفرن، كما يمكن استبدال “الزبادي بالنكهات” بتناول زبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه، كما يمكن التقليل من إضافة الملح إلى الطعام من خلال إضافة بعض البهارات والليمون.