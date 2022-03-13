استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، بعض المحاور الأساسية لإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم (الأحد)، إن الهدف الرئيسي من برنامج تنمية القدرات البشرية يتمثل في تأهيل المواطنين للمنافسة عالميًا.
وأضاف أن برنامج الابتعاث يسعى لإحداث تكامل بين عدد من الجهات، تشمل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على المعرفة والشخصية والمهارة، مؤكدًا أنه سيمضي حتى يجعل المواطن في المرتبة الأولى عالميًا.وفق “أخبار 24”.
ووجه نصيحة بشأن التعليم، حيث وصفه بأنه رحلة مدى الحياة، مطالبًا من يرى أن التعليم يتوقف بالتقاعد.
وبشأن أبرز التخصصات ضمن مسار البحث والتطوير ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث، قال السواحه إن ولي العهد أشار إلى بعض المجالات، مثل تمكين الإنسان في مجالات الصحة والمدن الذكية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية والحفاظ على كوكب الأرض، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة بالتركيز على الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفضاء.
فيديو | وزير الاتصالات:
برنامج #استراتيجية_الابتعاث يركز على التعليم مدى الحياة والاقتصاد المبني على المهارات ويركز على المعرفة والقدرات وبناء الشخصية #قدراتك_مستقبلنا #الإخبارية pic.twitter.com/pM6h9Li1ga
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2022