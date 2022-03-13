9 علامات تدل على وجود مشاكل في الكلى.. ومتى يجب زيارة الطبيب؟

تعتبر الكلى من أهم الأعضاء في الجسم، فهي تقوم بتصفية الدّم وتنقيته من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض، وهي مسؤولة كذلك عن التحكم في حجم السوائل في الجسم وعن موازنة كمية العناصر الكهربية مثل الأيونات والأملاح.
تستقبل الكلية الـدّم من الشريان الكلوي الذي يدخل الكلية ويتفرع إلى فروع عديدة أصغر ثم إلى شعيرات دموية، وتتجمع الشعيرات ثانيًا لتكون الوريد الكلوي الذي يحمل الدّم بعد تنقيته إلى خارج الكلية، ليصب في الوريد الأجوف السفلي الذي يصب بدوره في القلب، ويتدفق الـدم في الشريان الكلوي بمعدل لتر واحد في الدقيقة حتى يتم تنقية الـدم كاملا.
في كثير من الأحيان قد تبدأ الإصابة بمرض الكلى المزمن دون ظهور أعراض، أو تكون الأعراض خفيفة ويتجاهلها المصاب.
أبرز العلامات التي قد تدل على وجود مشاكل في الكلى أو الإصابة بالفشل الكلوي:
– تغيرات في البول: في حال لاحظت تغيرات في لون البول أو ظهور رغوة أو عانيت من صعوبة في التبول وكان البول بكميات صغيرة، أو كنت تحتاج للتبول مرات عدة في الليل فيجب زيارة الطبيب.
– تورم القدم والكاحلين: ظهور تورم مفرط في القدمين أو الكاحلين أو الذراعين قد يدل على الإصابة بمرض الكلى.
– ارتفاع ضغط الـدم الذي يصعب السيطرة عليه: ضغط الـدّم المرتفع المستمر يلحق الضرر بالأوعية الدموية ويسبب خللا في وظائف الكلى في تصفية السموم، وهو ما يسبب الفشل الكلوي.
– ألم في أسفل الظهر: غالبا ما يرتبط ألم أسفل الظهر بمشاكل الكلى أو الفشل الكلوي، وذلك لوقوع الكليتين في منطقة أسفل الظهر.
– ضعف التركيز والنشاط الذهني: عدم قدرة الكلى على تنقية الـدّم يؤدي إلى تراكم السموم ما يقلل من تدفق الأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، هذا يؤدي إلى الدوخة وضعف التركيز والنشاط الذهني.
– إرهاق وتعب: تنتج الكلى هرمونا يزيد بشكل أساسي من عدد خلايا الـدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين، وتؤدي الإصابة بمرض الكلى إلى نقص الأكسجين بشكل عام، ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق. وفق “أخبار 24”.
– طفح جلدي وجفاف في البشرة: نتيجة كثرة السموم يحاول الجسم البحث عن طرق للتخلص منها، وإحدى هذه الطرق هي من خلال مسام البشرة، ويؤدي ذلك إلى ظهور طفح جلدي أو جفاف الجلد أو تهيجه.
– ضيق في التنفس وألم بالصدر: مع عدم مقدرة الكلية على تصريف السوائل يؤدي ذلك احتباسها في الجسم، وارتشاح بعضها في الرئتين، وبالتالي صعوبة في التنفس العميق، وقد تؤدي السوائل إلى آلام في الصدر في حال تراكمت حول بطانة القلب.
– غثيان وقيء وفقدان الشهية: ويكون ذلك نتيجة لتراكم السموم والفضلات في الدّم.
عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة:
داء السكري، ارتفاع ضغط الـدم، مرض القلب والأوعية الدمـوية، التدخين، السمنة، وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض الكلى، شذوذ بنية الكلى، التقدم في العمر، كثرة تناول الأدوية التي قد تضر الكليتين.
متى يجب زيارة الطبيب؟
يجب زيارة الطبيب في حال ظهور أي مؤشرات أو أعراض لمرض الكلى، فالكشف المبكر قد يساعد في منع تطور مرض الكلى إلى فشل كلوي.