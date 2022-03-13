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رياضة > وزير الرياضة يقر تأسيس 5 اتحادات بارالمبية وفصل اتحاد الرياضات الشتوية
13/03/2022   10:40 م

وزير الرياضة يقر تأسيس 5 اتحادات بارالمبية وفصل اتحاد الرياضات الشتوية

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أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأحد عدداً من القرارات الرامية إلى تنظيم الرياضات المختلفة داخل الاتحادات الرياضية بما ينعكس على تطوير المنافسات المحلية والتمثيل الدولي والأداء الفني بشكل عام للرياضة الأولمبية والبارالمبية في المملكة.

وجاءت القرارات الصادرة على النحو الآتي:

أولاً: فصل الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية إلى كيانين مستقلين هما:
. الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية
. الاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.

ثانياً: تأسيس خمسة اتحادات بارالمبية مستقلة هي:
. الاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية.
. الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية.
. الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية.
. الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي.
. الاتحاد السعودي للبوتشيا.

ثالثاً: الموافقة على إدراج الرياضة البارالمبية، بما في ذلك المسابقات والمنتخبات الوطنية، تحت مظلة 14 اتحادًا قائمًا هي:
. الاتحاد السعودي لكرة القدم.
. الاتحاد السعودي للفروسية.
. الاتحاد السعودي للسهام.
. الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.
. الاتحاد السعودي للرماية.
. الاتحاد السعودي للتجديف.
. الاتحاد السعودي للكانو والكاياك.
. الاتحاد السعودي للتايكوندو.
. الاتحاد السعودي للترايثلون.
. الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.
. الاتحاد السعودي للرياضات الجليدية.
. الاتحاد السعودي للرياضات الثلجية.
. الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.
. الاتحاد السعودي للدراجات.

يُذكر أن الجمعية العمومية الـ25 للجنة الأولمبية العربية السعودية قد أقرّت يوم 16 من ديسمبر الماضي، دمج اللجنة باللجنة البارالمبية السعودية لتصبحا كيانًا واحدًا تحت اسم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما انعكس في القرارات الصادرة اليوم، حيث بلغ بموجبها العدد الإجمالي للاتحادات واللجان والروابط الرياضية في المملكة 97 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية. وفق “أخبار 24”.

وزير الرياضة يقر تأسيس 5 اتحادات بارالمبية وفصل اتحاد الرياضات الشتوية

رياضة
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