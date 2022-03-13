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جديد المحليات > وزير “الموارد البشرية”: ولي العهد حريص أن يذهب المبتعثون لأفضل الجامعات في العالم.. وهناك 2 مليون سعودي في سوق العمل
13/03/2022   10:41 م

وزير “الموارد البشرية”: ولي العهد حريص أن يذهب المبتعثون لأفضل الجامعات في العالم.. وهناك 2 مليون سعودي في سوق العمل

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن استراتيجية برنامج خادم الحرمين للابتعاث تهدف لرفع كفاءة سوق العمل ومتطلبات القطاع الخاص في التخصصات الخاصة.

وأكد الراجحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم (الأحد)، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريص على أن يذهب المبتعثون لأفضل الجامعات في العالم، مبيناً أن مقولة السعودي غير مناسب للعمل أصبحت “أسطوانة مشروخة”.

وأوضح أن البرنامج يستهدف 70 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن، وأن هناك مليوني سعودي في سوق العمل، موضحاً أن الحديث عن عدم وجود كفاءات سعودية غير واقعي، حيث إن أبناء الوطن أبدعوا في عملهم والكثير من المجالات.

وتابع بأن الابتعاث لا يعني نقص قدرات الجامعات المحلية، بل يهدف إلى التركيز على تخصصات نوعية قد لا تكون موجودة إضافة إلى اختلاط المبتعثين ببيئات مختلفة في بلدان متنوعة، مبيناً أن الابتعاث لا يقتصر فقط على التعلم بل يشمل التدريب لمدة عام أو عامين بعد الدراسة من أجل جلب الخبرات.

وأشار إلى أن البرنامج أخذ في الحسبان استراتيجية سوق العمل التي اعتمدها مجلس الوزراء سابقاً، والتي تضم 27 مبادرة إصلاحية، مؤكداً أن مستهدفات الاستراتيجية تكمن في رفع كفاءة سوق العمل، ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية من 40% خط الأساس إلى 60 % في 2030، والتركيز على القطاع الخاص واحتياجاته. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن مسار إمداد هو مسار متخصص لدرجة البكالوريوس والماجستير في أفضل من 200 جامعة ويركز على مبادرة استشراف العرض والطلب، مشيراً إلى أن سوق العمل في عام 2021 شهد دخول 400 ألف شاب وشابة.

وزير “الموارد البشرية”: ولي العهد حريص أن يذهب المبتعثون لأفضل الجامعات في العالم.. وهناك 2 مليون سعودي في سوق العمل

جديد المحليات
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