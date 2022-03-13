وزير “التعليم”: استراتيجية الابتعاث تستهدف ابتعاث 70 ألف مواطن ومواطنة لأفضل 200 مؤسسة تعليمية حول العالم

استعرض وزير التعليم العام حمد آل الشيخ، بعض تفاصيل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم (الأحد)، إن استراتيجية الابتعاث بدأت بتحليل ما يقارب 90 برنامجًا للابتعاث عالميًا، ثم تم البدء بتصميم ما يناسب تطلعات الوطن، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعد من أهم الممكنات لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أنها تسعى لابتعاث 70 ألف مواطن ومواطنة لأفضل 200 مؤسسة تعليمية وتدريبية حول العالم حتى 2030.
وبشأن مسارات الابتعاث، قال آل الشيخ إن مسار “الرواد” صُمم لرفع كفاءة رأس المال البشري بالابتعاث لأفضل 30 مؤسسة تعليمية عالميًا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتسلح الخريجون بمعارف نوعية متنوعة بتخصصاتهم. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن المستجدات المتعلقة باشتراط اللغة الإنجليزية للابتعاث، قال آل الشيخ إنه تم توطين اللغة الإنجليزية داخل المملكة بهدف رفع كفاءة الأداء للطالب، بما يساعده على امتلاك جميع متطلبات الالتحاق بالجامعات بشكل نهائي، وتهيئته للعيش في البلد الذي سيذهب إليه.
وذكر أنه تم الترتيب مع الجامعات الحكومية والأهلية لتقديم برامج اللغة الإنجليزية بمواصفات عالمية، كما تدرس بعض الجامعات برامج مثل الطب والهندسة وغيرهما باللغة الإنجليزية، ما يمثل إعدادًا جيدًا للطالب ويقلص احتمالات الفشل في بلد الابتعاث.
وبشأن مدى أحقية الدارس على حسابه الخاص في الالتحاق ببرنامج الابتعاث، أكد وزير التعليم أن كل شخص مؤهل وفق الاشتراطات متاح له التقديم عبر البرنامج، مؤكدًا أنه يمكن للدارس على حسابه الخاص الالتحاق بالابتعاث حال استيفائه للشروط ووفق المفاضلة المعمول بها في البرنامج.
وزير التعليم: #استراتيجية_الابتعاث بدأت بتحليل مايقارب 90 برنامجًا من برامج الابتعاث المطبقة عالمياً، وعرفنا ما أوجه القوة والضعف في هذه البرامج، وبدأنا بتصميم مايناسب تطلعات هذا الوطن.#قدراتك_مستقبلنا#واس_عام pic.twitter.com/fdMLKoRdxZ
— واس العام (@SPAregions) March 13, 2022