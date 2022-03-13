داعيًا المهتمين لإبداء الرأي.. البنك المركزي يطرح مشروع مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

أعلن البنك المركزي، اليوم (الأحد)، طرح مشروع مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، داعيًا العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح البنك المركزي أنه ستُستقبل المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية” خلال 30 يومًا، علمًا بأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ والقواعد.
ويأتي إصدار هذه المبادئ والقواعد، انطلاقًا من حرص البنك المركزي على تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها، وترسيخ مبدأ حماية عملاء المؤسسات المالية، للتأكد من حصول العملاء على معاملة عادلة وبشفافية تامة، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/PrinciplesandRulesfor/Pages/default.aspx