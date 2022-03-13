بالفيديو والصور.. برنامج سمو ولي العهد للتسامح يشيد بقتل الإرهابيين

أشاد برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي بتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة القطعية بإحدى وثمانين إرهابيا ومفسدا امتثالًا لأمر الله عزوجل لما قال (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) ولقول النبي عليه الصلاة والسلام (( – مَن أتاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علَى رَجُلٍ واحِدٍ، يُرِيدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ، أوْ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ، فاقْتُلُوهُ كائنًا من كان)) ولإجماع الأمة على حد الحرابة ، ولما جاء في المادة الخمسين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على (( الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية )) .
وقال الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف بالبرنامج أن دين المملكة وقيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها خط أحمر لدى الجميع ، وأن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله لا يألون جهدًا في حفظ الدين والدنيا لهذه البلاد المباركة ، وأن شعب المملكة كله فداء لدينه ولمليكه وولي عهده وتراب البلاد الطاهر .
جاء ذلك بعد انعقاد مجلس تنسيقي في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي
بحضور الشيخ المكلف بالبرنامج عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والعضو الفعال في البرنامج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي واللواء علي بن حمد الجعيدي والشيخ فهيد بن دغيثر البدوه والأستاذ خالد السنيد والمحامي صقر بن مطلق الحارثي والشيخ سند بن ناصر الشامري والشيخ صالح بن الأجدع النسي والأستاذ سلطان بن حماد الشدادي والشيخ حسين بن جرادان والشيخ محمد بن ناجع الهميمي وأعيان آخرون .
وقد ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة بهذه المناسبة شكر الله عزوجل ثم القيادة الحكيمة على تنفيذ الأحكام الحازمة للمجرمين ورفع التهنئة بهذه المناسبة عن العاملين والمستفيدين في برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي شاكرًا الأستاذ سعود الضحوك على جهوده الكبيرة في هذا البرنامج المتميز .