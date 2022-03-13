“التأمينات” تكشف عن تحديثات جديدة على مستحقات أفراد العائلة وإجراءات التسجيل والسداد

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الأحد)، عن تحديثات على مستحقات أفراد العائلة وإجراءات التسجيل والسداد في الاشتراك الشهري.
وأكدت أن التحديثات تهدف لتعزيز الحماية التأمينية للمشتركين وأفراد عائلاتهم وتحسين الإجراءات.
وشملت التحديثات:
• يمكن للمشترك الاختياري سداد المستحق عن شهر الاشتراك الحالي حتى يوم 15 من الشهر التالي دون فرض غرامات تأخير.
• يعامَل المشترك الاختياري على أنه ما زال على رأس العمل في حالة الوفاة أو العجز إذا كان قد قام بسداد كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة بشرط أن يكون الدفع تم قبل تاريخ الوفاة أو العجز، ويشمل ذلك من قام بسداد كامل الاشتراكات عن الفترة السابقة دون سداد اشتراك الشهر السابق وحدثت له حالة الوفاة أو العجز خلال المهلة النظامية لسداد ذلك الشهر. وفق “أخبار 24”.
• يمكن لمن ترك العمل الاشتراك اختياريًا قبل بلوغ الـ60، ولا يلزم التقيد بالتقديم خلال 5 سنوات من تركه العمل.
• يمكن للمشترك اختياريًا طلب تعديل شريحة اشتراكه عن السنة الجديدة للشريحة التالية الأعلى أو أي شريحة أدنى، وذلك قبل بداية السنة التأمينية ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة.
• يحق للمستحقين من أفراد العائلة الجمع بين نصيبهم من “المعاش أو العائدة” وبين دخلهم من العمل في حدود 3 آلاف ريال (ما عدا الأرملة، حيث يحق لها الجمع بينهما بلا حد).
• يمكن للمستفيد الجمع بين نصيبه من “المعاش أو العائدة” التي تُصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى والعائدات المستحقة له إذا كان من العاجزين عن الكسب.