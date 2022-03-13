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جديد المحليات > هل الجامعات المحلية لا تحقق التطلعات أم طاقتها الاستيعابية محدودة؟.. “الخريف” يوضح لماذا يتم الابتعاث
13/03/2022   10:43 م

هل الجامعات المحلية لا تحقق التطلعات أم طاقتها الاستيعابية محدودة؟.. “الخريف” يوضح لماذا يتم الابتعاث

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أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الأحد)، أن جامعات المملكة من أفضل الجامعات، مبينا أن مسار الابتعاث له مكاسب تتعدى الجانب التعليمي والعلمي.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ردا على سؤال “لماذا يتم الابتعاث؟ وهل الجامعات المحلية لا تحقق التطلعات؟”: إن الكثير من الدول لديها برامج ابتعاث حتى الدول المتقدمة، مبينا أن الابتعاث تجربة فريدة يستفيد منها المبتعث.

وأشار إلى أن “مسار واعد” يركز على المهارات والتدريب على رأس العمل والتعرف على الشركات الكبرى والممارسات العالمية الأفضل، مؤكدا أن كل هذه الأمور من الصعب أن تتحقق في بلد واحد.وفق “أخبار 24”.

هل الجامعات المحلية لا تحقق التطلعات أم طاقتها الاستيعابية محدودة؟.. “الخريف” يوضح لماذا يتم الابتعاث

جديد المحليات
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