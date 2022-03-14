بالفيديو.. “الحائلي”: أزمة أسعار التذاكر لا تخصنا.. ورئيس الشباب تمنى لي تحقيق الدوري

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن أزمة أسعار تذاكر مباراة فريقه أمام الشباب، التي حسمها لصالحه بهدفين دون رد، التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الحائلي، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الاتحاد فريق قوي في الملعب، وفريق البطل، وهذا هو ما نسعى للحفاظ عليه، و3 نقاط مهمة من مباراة الشباب، التي كانت أهم منعطف في الدوري”.
وعن أزمة أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الشباب، أوضح الحائلي: “المباراة على أرض نادي الشباب، ولا تخصنا، وبالنسبة لمجلس إدارتهم ما قصر معنا، ورئيس الشباب خالد البلطان بارك لي الفوز وتمنى لي تحقيق الدوري”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “كل مباراة في الدوري لها ظروفها، ومواجهة الهلال كانت صعبة، وتجاوزنا ظروفها، ولم يكن لدينا نقص في الفريق، لأن جميع اللاعبين كاملين في عيوني، وأطالب جماهيرنا بامتلاء مدرجات مواجهة فريقنا المقبلة أمام الحزم”.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 46 بالتساوي مع الهلال في عدد النقاط، لكن الأخير يتبقى له مباراتان مؤجلتان.
أنمار الحائلي – رئيس الاتحاد : أسعار التذاكر لا تخصنا .. رئيس #الشباب بارك لي الفوز وتمنى لي تحقيق الدوري .. حمدالله سيكون جاهزًا للقاء #الحزم .. نحن نركز في فريقنا فقط .. والتوقف في مصلحتنا .#الشباب_الاتحاد
#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/WFWL1SNcpT
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 13, 2022