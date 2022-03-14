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جديد المحليات > “الوقف الصحي”: نتعاون مع المستشفيات لإجراء عمليات جراحية بالمجان للمحتاجين
14/03/2022   8:24 ص

“الوقف الصحي”: نتعاون مع المستشفيات لإجراء عمليات جراحية بالمجان للمحتاجين

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أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، الدكتور إبراهيم الحيدري، أن الصندوق يتعاون مع العديد من المستشفيات لإجراء عمليات جراحية بالمجان للمحتاجين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن الصندوق تبنى مبادرة في اليوم الوطني بالعام الماضي، حيث تم دعوة العديد من المستشفيات، حيث أجرى عدد منها 91 عملية مجانية للمحتاجين على حدة، احتفالًا باليوم الوطني الـ91. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن إحدى العمليات التي تم إجراؤها مجانًا ضمن المبادرة، حالة لمقيمة يمنية كانت حاملًا في 5 توائم وكانت تكلفة علاجها مليونية.

“الوقف الصحي”: نتعاون مع المستشفيات لإجراء عمليات جراحية بالمجان للمحتاجين

جديد المحليات
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