أمين الرياض يكرّم عددًا من المواطنين المبلغين عبر مركز الأمانة 940

كرّم أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف عددًا من المواطنين، تقديرًا لإسهامهم في التبليغ عن الملاحظات ضمن نطاق مدينة الرياض، وذلك من خلال تواصلهم المستمر مع مركز الأمانة 940.
وتجاوز عدد البلاغات المقدمة من عموم المواطنين 820 ألف بلاغ خلال عام 2021 عبر جميع القنوات التي أتاحتها الأمانة، ومنها الاتصال المباشر على الرقم 940، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتس أب وتويتر.
وأسهم المبلغون في معالجة العديد من الملاحظات في مختلف أرجاء المدينة، ويتولى مركز الأمانة 940 عملية تسجيل البلاغات وإحالتها إلى الفرق الميدانية في مختلف الإدارات والبلديات لتباشر أعمالها في التنفيذ، سعيًا إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة.
وثمنت الأمانة شراكة السكّان من خلال المبادرة بالتبليغ عن أي ملاحظة، مشيرة إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة وفق نظام تقني متطور، يهدف إلى ضمان تنفيذ جميع البلاغات وفق جدول زمني محدد، يمنح الأولوية للملاحظات التي قد تشكل خطرًا على سلامة السكّان وراحتهم. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تكريم أمين منطقة الرياض للمُبلغين في إطار حرص الأمانة على تعزيز مشاركة الأهالي في تطوير المدينة، وتقديرًا لدورهم وشراكتهم الفاعلة في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.
بعد أن استقبلنا وعالجنا أكثر من 820 ألف بلاغ تقدم بها محبو منطقة الرياض، والتي ساهمت في تحسين الخدمات للسكان والزوار، سعدنا بتكريم المواطنين الأكثر تقديمًا للبلاغات خلال عام 2021.. pic.twitter.com/kA4p38Ejl5
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 13, 2022