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رياضة > رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة إدواردو.. ومدة غيابه عن الملاعب
14/03/2022   8:24 ص

رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة إدواردو.. ومدة غيابه عن الملاعب

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أعلن المركز الإعلامي بنادي الأهلي، مساء الأحد، بشكل رسمي، طبيعة إصابة محترفه البرازيلي إدواردو، والتي تعرض لها في مباراة فريقه الماضية أمام الطائي، بدوري المحترفين.

وقال الأهلي، في بيان رسمي، عبر حسابه على “تويتر”، إن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعبه البرازيلي إدواردو، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل، قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وحقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره الطائي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة إدواردو.. ومدة غيابه عن الملاعب

رياضة
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