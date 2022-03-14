أبرزها إلغاء التباعد وعودة المقاصف.. تعرّف على أبرز تعديلات بروتوكولات العودة للمدارس

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” مجموعة من التعديلات الخاصة ببروتوكولات العودة للمدارس، استعدادًا للفصل الدراسي الثالث.
وشملت تعديلات بروتوكولات العودة للمدارس للطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 12 عامًا، إلغاء التباعد مع التأكد من لبس الكمامة والتحقق من حالة تطبيق “توكلنا”، وحذف الفقرة الخاصة بالاصطفاف الصباحي، والتركيز على التهوية الجيدة للفصول بدون ذكر التباعد.
كما تضمنت إلغاء نقطة برادات المياه مع التأكيد على التطهير والتعقيم الدوري لمرافق المدرسة ووضع جدول دوري لتنظيف الفصول، وحذف التباعد والقناع الواقي ومشاركة الوجبات فيما يتعلق بالهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة مع إلزام العاملين باتخاذ الاحترازات الوقائية، بالإضافة إلى السماح بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية من خلال تقسيم الفصول وإخراجهم على فترات وتقسيم الساحة بحسب الفصل والسماح بتناول وجبة الإفطار في الفصل الدراسي للراغبين في ذلك، إلغاء التباعد في الأنشطة اللاصفية واقتصارها على الفصل الواحد وإلغاء التباعد خلال أداء الصلاة.
فيما شملت تعديلات البروتوكولات لمن هم أقل من 12 عامًا، إلغاء التباعد في الحضور والانصراف، مع التشديد على منع دخول أي طالب أو موظف بدون كمامة وإلغاء فقرة الاصطفاف الصباحي، والتركيز على التهوية الجيدة للفصول بدون ذكر التباعد، وإلغاء نقطة برادات المياه التي كانت موجودة بالسابق مع وضع جدول دوري لتنظيف الفصول، التشديد على اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة وحذف التباعد والقناع الواقي ومشاركة الوجبات. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت التعديلات حذف فقرة استمرار إيقاف البيع المباشر من المقصف مع السماح بمغادرة الفصل في الفسحة المدرسية وتقسيم الفصول وإخراجهم على فترات وتقسيم الساحة بحسب الفصل، إلغاء التباعد في الأنشطة اللاصفية واقتصارها على الفصل الواحد وإلغاء التباعد خلال أداء الصلاة، فضلًا عن إضافة المدة المقررة، بحيث يكون من ليس لديه أعراض وأمضى 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية متعافيًا وغير معد للآخرين، أما من كانت عليه أعراض وأمضى 10 أيام من بداية ظهور الأعراض لأول مرة واختفت آخر 3 أيام بدون أخذ خافض للحرارة فهو متعاف وغير معد للآخرين، ويستطيع العودة للدراسة وممارسة حياته بشكل طبيعي، ولا يلزم إجراء فحص كورونا لإثبات التعافي.