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جديد المحليات > جوائز قيمة بانتظار المشاركين.. تنظيم أكبر حفلة تنكرية يومي الخميس والجمعة بـ “البوليفارد” و”ونتر وندرلاند”
14/03/2022   8:23 ص

جوائز قيمة بانتظار المشاركين.. تنظيم أكبر حفلة تنكرية يومي الخميس والجمعة بـ “البوليفارد” و”ونتر وندرلاند”

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تقام في منطقتي بوليفارد رياض سيتي ونتروندرلاند يومي (الخميس) و(الجمعة) المقبلين، أكبر حفلة تنكرية في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.

وتتضمن الجوائز اليومية، سيارتين و40 جهاز بلايستيشن، بالإضافة إلى السماح بالدخول إلى “بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” مجاناً لمرتدي الأزياء التنكرية.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه، أنه يتطلب من المُشاركين في الحفلة يوم الخميس المقبل التنكر كبطل خارق أو شخصية إنمي، ويوم الجمعة التنكر كشخصية من السبعينيات أو الأفلام والمسلسلات من أجل الدخول مجاناً.

حفلة تنكرية

وفق “أخبار 24”.

جوائز قيمة بانتظار المشاركين.. تنظيم أكبر حفلة تنكرية يومي الخميس والجمعة بـ “البوليفارد” و”ونتر وندرلاند”

جديد المحليات
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