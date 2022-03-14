جوائز قيمة بانتظار المشاركين.. تنظيم أكبر حفلة تنكرية يومي الخميس والجمعة بـ “البوليفارد” و”ونتر وندرلاند”

تقام في منطقتي بوليفارد رياض سيتي ونتروندرلاند يومي (الخميس) و(الجمعة) المقبلين، أكبر حفلة تنكرية في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.
وتتضمن الجوائز اليومية، سيارتين و40 جهاز بلايستيشن، بالإضافة إلى السماح بالدخول إلى “بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” مجاناً لمرتدي الأزياء التنكرية.
وأوضحت الهيئة العامة للترفيه، أنه يتطلب من المُشاركين في الحفلة يوم الخميس المقبل التنكر كبطل خارق أو شخصية إنمي، ويوم الجمعة التنكر كشخصية من السبعينيات أو الأفلام والمسلسلات من أجل الدخول مجاناً.
أكبر حفلة تنكريَّة بالمملكة، تنتظركم في #بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند 😍
في 17 و18 مارس، بجوائز ضخمة للفائزين بأفضل أزياء تنكريَّة لكل يوم 🎁#موسم_الرياض
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 13, 2022
وفق “أخبار 24”.