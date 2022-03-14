إيراداتها تجاوزت الـ31 مليون ريال سنوياً.. شركة لصناعة السيراميك صححت وضعها بنقل المنشأة لشخص آخر

استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة تعمل في مجال صناعة السيراميك بالخرج، صححت وضعها بالاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وأوضحت الوزارة، اليوم (الأحد)، أن الشركة ظلت تعمل بالتستر لمدة 10 سنوات، مشيرةً إلى أنها صححت وضعها عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، حيث استفادت من برامج الدعم والتمكين الحكومية.
ونوهت إلى أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز الـ31 مليون ريال، مبينةً أن التستر التجاري جريمة يُعاقب عليها القانون.
شركة لصناعة السيراميك في الخرج، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 31 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت مستفيدة من برامج الدعم والتمكين الحكومية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/8bA9rI0k9M
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 13, 2022
وفق “أخبار 24”.