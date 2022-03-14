طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بينها الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
ولفت إلى أن تلك الحالة ستمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.