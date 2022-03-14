“إنفاذ” يقيم 5 مزادات لاستعراض 20 عقارًا في عدد من مناطق المملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 5 مزادات علنية، تعرض عقارات في مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 20 – 23 مارس 2022م.
وأوضح المركز أن المزادات تعرض 20 أصلًا من العقارات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر تتجاوز مساحتها 180 ألف متر مربع، وتبدأ المزادات بـمزاد فرص مكة 2 الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة في مدينة مكة المكرمة.
وأضاف أن مزاد جواهر الوشم الإلكتروني يقام على فرصتين عقاريتين في محافظة شقراء، ومزاد رحاب الشرقية الإلكتروني المقام على فرصة عقارية في محافظة حفر الباطن، ومزاد الراقي الحضوري الذي يقام على عقارين في الرياض، ومزاد جوهرة الريان الحضوري المقام على 14 عقارًا في الرياض.
ويُعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها.
وفق “أخبار 24”.