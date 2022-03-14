سمو أمير منطقة الجوف يضع حجر الأساس لمصنع “مشروع المليون شجرة” لعصر الزيتون في بسيطا

وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، حجر الأساس لمصنع “مشروع المليون شجرة” لعصر الزيتون، وذلك في منطقة بسيطا الزراعية، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية على محافظة طبرجل.
وكان في استقبال سموه في موقع المشروع مالك المزرعة ناصر بن عبدالعزيز الحمد والعديد من المسؤولين والقائمين على المصنع الذي يستهدف الاستفادة من إنتاج المنطقة الوفير من الزيتون لعصر الزيت، مع الاستفادة من مخلفات الزيتون بعد العصر “الأغصان والأوراق” في الحطب وفحم التدفئة وغيرها؛ حيث ينتج المشروع 2000 طن من ثمار الزيتون و 200 طن من الزيت.
وأشار سمو أمير الجوف إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في النهضة الزراعية التي تشهدها محافظة طبرجل ومنطقة الجوف بشكل عام، مضيفاً أن المصنع إضافة للاستثمارات الزراعية في الجوف ويعكس البيئة المحفزة للاستثمارات بالمنطقة، مؤكداً سموه على توفير كافة سبل الدعم والتسهيلات للمستثمرين والمزارعين والشركات. وفق “أخبار 24”.
وقدم مالك المشروع الحمد شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للمستثمرين الذي يعد تحفيزاً لجذب مزيداً من الاستثمارات للمنطقة، لما تمتلكه من بيئة جاذبة في شتى المجالات.
وحضر التدشين المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني.