“الزكاة” تضبط 88 حالة تستر في عدد من الأسواق والمحلات التجارية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن فرقها الرقابية والتفتيشية نفذت ما يزيد على 1300 زيارة على الأسواق والمحلات التجارية بمناطق المملكة، وذلك لمكافحة التستر التجاري.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات غطت معظم مناطق المملكة، والتى شملت محلات، بيع قطع الغيار، والأغذية والمشروبات، والصحة، والبترول والغاز، فيما سجلت منطقة الرياض أعلى معدل زيارات بعدد 126 زيارة.
وبيّنت أن نتائج الزيارات أسفرت عن كشف حالات اشتباه أولي بالتستر التجاري، بواقع 88 حالة، مؤكدةً أنها تسعى في هذا الشأن، بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية إلى توحيد الجهود وتضافرها لمكافحة التستر التجاري بجميع أشكاله وطرقه. وفق “أخبار 24”.
هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنفذ أكثر من 1300 زيارة رقابية على المحلات والأسواق في مناطق المملكة، وترصد 88 حالة اشتباه تستر تجاري، وذلك بمشاركة 20 جهة حكومية.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 14, 2022